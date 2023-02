Alcamo a lutto per la morte di don Antonio Lusuardi: fu rettore della chiesa madre

Un sacerdote venuto dal nord che per tanti anni è stato una guida per Alcamo si è spento all'età di 90 anni. Si tratta di don Antonio Lusuardi, che fu anche rettore del Santuario del paese in provincia di Trapani. Un uomo che seppe integrarsi perfettamente al sud, ricevendo perfino, nel 2014, la cittadinanza onoraria concessa in occasione della festa per la patrona di Alcamo, Maria Santissima dei miracoli.

Da qualche anno, ormai anziano, il sacerdote si era stato trasferito nel luogo di origine, ovvero nella Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla. Proprio in provincia di Reggio Emilia, infatti, il sacerdote era nato nel 1932.

A 27 anni il suo arrivo in Sicilia dove lavorò come pastore nella chiesa madre di Alcamo. Dal ‘78 fu primo Diacono permanente, poi cappellano dell’ospedale civico "San Vito e Santo Spirito" e dal 1992 al 2014 cappellano del carcere. Dal 1996 venne nominato anche rettore del Santuario della Madonna dei Miracoli e la custodì per ben 18 anni. Don Antonio Lusardi, creò anche il centro vocazionale di via Rossotti.

“La notizia della morte del caro padre Antonio Lusuardi – dichiara il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli - riempie di umana tristezza tutta la nostra Diocesi e in particolare la città di Alcamo, dove ha operato in Matrice, all'ospedale e al Santuario. Ma ci apre tutti alla gratitudine verso Gesù Cristo buon pastore per averlo donato alla nostra chiesa: per lunghi e fecondi anni di ministero, prima diaconale e poi sacerdotale, è stato servo mite dell'ascolto, dell'accoglienza e della preghiera. Ci uniamo ai servi della chiesa – conclude il vescovo - e preghiamo affinché la sua testimonianza, per intercessione di Maria, Madonna dei Miracoli, ci ottenga sante vocazioni alla famiglia, alla vita consacrata e al sacerdozio".

© Riproduzione riservata