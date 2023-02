A Trapani una giovane senzatetto aggredisce due donne, il Comune: cerchiamo di aiutarla

Brutta disavventura stamane per due dipendenti di una ditta di pulizia a Trapani. Le due donne infatti sono state aggredite da Martha, una ragazza nigeriana di 27 anni che da tempo dorme sotto il porticato del palazzo al numero civico 20 della via Osorio, a Trapani, che sembrerebbe diventata anche violenta.

Stamattina a farne le spese sono state le dipendenti della ditta "Pulibene" che sono state aggredite mentre si stavano recando a fare le pulizie nello stabile. Martha ha prima lanciato contro di loro una lampada a neon. Poi, armata di bottiglia, si è scagliata contro una ragazza che stava raccogliendo gli attrezzi da lavoro, facendola cadere rovinosamente per terra dove è rimasta dolorante ad una spalla.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e una ambulanza del 118 ma nel frattempo la giovane nigeriana aveva fatto perdere le tracce. La dipendente invece è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate.

Purtroppo non è la prima volta che la giovane extracomunitaria si rende protagonista di episodi del genere. Gli inquilini dello stabile di via Osorio, che hanno sempre aiutato Martha fornendole le coperte per proteggersi dal freddo della notte e portandole anche il cibo, adesso hanno paura. “Se non vengono adottati provvedimenti urgenti, prima o poi succederà qualcosa di tragico”.

A fine gennaio era stato chiesto un intervento immediato per aiutare concretamente Martha, a trovare un tetto sulla testa per non farla più dormire per strada. Il Comune di Trapani aveva chiesto un tavolo tecnico alla prefettura. I servizi sociali conoscono la situazione di Martha che tuttavia, con la sua diffidenza che spesso sfocia anche in aggressività, continua a rifiutare ogni forma di aiuto. Stamattina poi l'aggressione fisica nei confronti di due donne che erano li solo per svolgere il loro lavoro.

© Riproduzione riservata