Misiliscemi, festa non autorizzata al centro sociale: intervengono carabinieri e polizia municipale

Festa non autorizzata, arrivano carabinieri e polizia municipale. È accaduto martedì a Misiliscemi dove era stata organizzata una serata danzante senza i dovuti permessi al centro sociale di Bonacerami. La festa, però, è stata interrotta dall'intervento di carabinieri e polizia municipale.

All'interno della struttura vi erano una settantina di persone. Alcuni provenivano da Marsala ma anche da Mazara del Vallo. Il responsabile della struttura, nel corso del controllo si è giustificato sostenendo che si trattava di una festa privata e che le somme ricavate erano a titolo di rimborso per le spese sostenute.

Dopo un ulteriore controllo però è emerso che molti dei partecipanti alla serata non erano iscritti al centro. La vicenda si è tramutata in un caso politico. Il consigliere comunale Leonardo Peralta ha così chiesto chiarimenti all'amministrazione comunale. «Attendo dal comandante della polizia municipale – ha detto il sindaco Salvatore Tallarita – un resoconto più esaustivo su quanto accaduto. Una cosa, però, è certa: se sono state riscontrate difformità nella gestione del centro sociale, chi lo gestiva non potrà più continuare a farlo perchè le regole vanno rispettate».

