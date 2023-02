Investita da un'auto sulle strisce pedonali: ferita una ragazza a Trapani

Una ragazza è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È accaduto questa mattina lungo la via Ammiraglio Staiti a Trapani, nella zona del porto.

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. Quando è salita su mezzo di soccorso era cosciente ma aveva forti dolori a un braccio e a una gamba.

In via Ammiraglio Stati è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi e stabilire la dinamica dell'incidente.

