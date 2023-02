Campobello di Mazara, giovane di 29 anni finisce con l'auto fuori strada: è grave

Pauroso incidente stradale nella notte lungo la statale 115 in territorio di Campobello di Mazara. Ad avere la peggio un giovane di 29 anni C.C. che si trovava alla guida di una Mercedes Classe C. Il sinistro si è verificato attorno alle 3.3. Il conducente del mezzo, in quel momento solo in auto, stava percorrendo la statale direzione Mazara del Vallo quando giunto al km. 64, alle porte di Campobello, ha improvvisamente tirato dritto in un curvone finendo fuori strada.

L'auto è finita contro un grosso masso e si è ribaltata più volte finendo circa 30 metri più avanti dal punto d'impatto e a questo punto prendeva fuoco. Il 29enne per fortuna sbalzato fuori dall'abitacolo si è salvato anche se ha riportato diverse ferite.

Sul posto carabinieri e polizia municipale, vigili del fuoco e 118. I sanitari, dopo aver prestato le prime cure al giovane, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. La prognosi, al momento, è riservata. Ad occuparsi dei rilievi la polizia municipale di Campobello di Mazara. Ancora non è stata ricostruita l’esatta dinamica dell’incidente.

