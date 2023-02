"Dammi i soldi o ti ammazzo": ma il benzinaio reagisce e il rapinatore fugge, caccia all'uomo a Trapani

Gli investigatori della polizia stanno visionando le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza che si trovano in piazza Umberto I a Trapani per risalire al malvivente che ieri pomeriggio ha tentato di rapinare il gestore di un distributore di benzina. Gli è sbucato alle spalle e puntandogli un coltello alla gola gli ha intimato: «Dammi i soldi o ti ammazzo». La vittima, però, ha reagito riuscendo a metterlo in fuga.

Il malvivente è entrato in azione attorno alle 15,30. È entrato nel locale, sorprendendo il proprietario alle spalle. Senza alcun timore il benzinaio ha reagito riuscendo a disarmarlo dopo una colluttazione. A quel punto il rapinatore è scappato a piedi.

Scattato l'allarme sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Quando i poliziotti sono arrivati a piazza Stazione, non c'era più traccia del malvivente. Gli agenti hanno già ascoltato la vittima che ha fornito una accurata descrizione del fuggitivo. Dall'analisi delle immagini della videosorveglianza collocate nella zona potrebbero arrivare altri elementi utili alle indagini.

