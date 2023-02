Scontro sul lungomare di Trapani tra auto e scooter: un ferito in ospedale

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto oggi sul lungomare Dante Alighieri, vicino a piazza Vittorio Emanuele a Trapani. Il sinistro ha coinvolto una Citroen C2 che si è scontrata con uno scooter di grossa cilindrata. Ad avere la peggio l'uomo alla guida del motociclo, che è stato trasportato con un ambulanza del 118 arrivata immediatamente sul luogo dell'incidente e che ha trasferito il ferito presso l'area d'emergenza del Sant'Antonio Abate. Per fortuna per lui non avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Traffico rallentato per alcune ore dalla presenza dei mezzi al centro della carreggiata.

Appena qualche metro dopo lo scorso anno aveva perso la vita Giacomo Genovese, 66 anni. L'uomo in sella allo scooter proveniva da piazza Mercato del Pesce e si dirigeva verso San Giuliano, la macchina, una Polo, stava per immettersi sulla via Fardella. Sembra che lo scooter sia improvvisamente scivolato sulla strada toccando l'automobile che si avviava a concludere la manovra proprio verso la via Fardella.

