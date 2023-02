Petrosino, dopo 21 giorni di agonia è morto il 15enne rimasto ferito in un incidente con lo scooter

Non ce l'ha fatta Flavio, il 15enne che lo scorso 15 gennaio era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Petrosino. Il giovane si sarebbe schiantato contro un palo della luce mentre era in sella al suo scooter. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che era stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Marsala: è rimasto in prognosi riservata e poche ore fa il decesso. La famiglia è rimasta aggrappata alla speranza per 21 giorni ma il 15enne non ce l'ha fatta. Disperazione tra i familiari, i compagni di scuola e gli amici.

Flavio frequentava l’Istituto tecnico tecnologico “Giovanni XXIII-Cosentino” di Marsala, la cui dirigenza, appresa la notizia del decesso ha voluto stringersi attorno alla famiglia. “Quando una giovane vita si spezza, anche il cielo piange - sta scritto sulla pagina social della scuola -. Ciao Flavio, che la terra ti sia lieve e che il tuo sorriso possa continuare a splendere anche da lassù”.

Diffusa la notizia della morte, sono stati tanti gli attestati di vicinanza alla famiglia. Tra questi, l'Istituto scientifico Ruggeri dove studia la sorella del 15enne: "La comunità del Ruggieri si stringe in un abbraccio alla sorella Sonia, studentessa della classe V G, e alla sua famiglia, al cui affetto una atroce fatalità ha strappato Flavio all'alba della sua vita. Che venga accolto tra le anime predilette dall'Altissimo. Che la famiglia possa un giorno trovar consolazione per la mancanza più avversa al regolare fluire della Natura". E ancora, Nicolò Di Girolamo: "Non ci può essere dolore più grande per un genitore. Sono dispiaciuto. Il buon Dio possa consolarvi e darvi conforto. Condoglianze a Sonia e a tutta la famiglia". "Un Angelo, in cielo, purtroppo strappato alla vita, e alla sua famiglia tutta, giunga il nostro cordoglio, e tanta forza,, in una fase difficilissima, vi siamo vicini. Rip Flavio", scrive Mariella Parisi.

E anche il mondo della pallamano, sport praticato da Flavio che militava nell'Asd Il Giovinetto , lo ha voluto ricordare. "Costernati e affranti, rivolgiamo un simbolico e caloroso abbraccio alla famiglia del giovane atleta Flavio Margeri, prematuramente scomparso, e agli amici del Giovinetto Petrosino per la grave perdita. Alla Società e ai suoi cari, le più sentite condoglianze dalla Pallamano Aretusa", sta scritto sui social. E ancora, la Leali Handball Marsala: "Sono notizie che non vorremmo mai sentire, l'asd Leali Marsala si unisce al dolore della società Il Giovinetto Petrosino per la perdita del giovanissimo Flavio Margeri e Alla Famiglia Sentite Condoglianze".

