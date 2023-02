Trapani, Decathlon nel mirino dei ladri: rubata una bici da 2 mila euro

Si indaga su un furto messo a segno venerdì scorso all'interno del centro commerciale Decathlon a Trapani. Un ladro è riuscito a portare via dal centro commerciale senza essere notato, una bicicletta del valore di 2 mila euro e diverse paia di scarpe.

Al momento è difficile escludere l'ipotesi che il malvivente possa essere stato aiutato da qualche complice. Portato a termine il furto il ladro è riuscito a dileguarsi con la refurtiva, facendo perdere le proprie tracce.

Nei giorni scorsi, invece, tre furti sono stati denunciati in altrettante abitazioni della vicina Misiliscemi. I colpi sono stati messi a segno nella zona di Marausa, nelle vie Trappeto, Timpone e Bertini. I tre episodi porterebbero la stessa firma e potrebbe trattarsi della stessa banda organizzata che nei mesi scorsi aveva messo a segno in tutto l'hinterland trapanese una serie di altri furti in abitazioni in pieno giorno.

