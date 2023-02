A Campobello di Mazara aumenta il costo della mensa scolastica

A Campobello di Mazara il costo della mensa scolastica da febbraio aumenterà di 1,55 euro, passando da 4,69 a 6,24 euro, e sarà più del doppio rispetto al 2020, quando era di 2,96 euro.

«E’ l’effetto del generale aumento dei prezzi di cibo, energia e benzina - dice il sindaco Giuseppe Castiglione -. Nonostante le note difficoltà finanziarie che stanno interessando il nostro Comune, l’amministrazione ha comunque stanziato oltre 70mila euro annui per assicurare il servizio alle famiglie, ma ciò non è stato sufficiente a scongiurare l’incremento dei costi dei buoni pasto giornalieri, considerato che, alla scadenza del contratto, la ditta che si è aggiudicata il servizio ha quasi raddoppiato il prezzo giornaliero».

Il sindaco, per rispondere alle lamentele delle famiglie, che pur comprende, rivendica che fino al 2022, nonostante gli aumenti, la quota di compartecipazione delle famiglie è rimasta uguale e la tariffa non è mutata, essendo riuscito il Comune a integrare i costi con contributi propri.

© Riproduzione riservata