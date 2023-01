Banda in azione, saccheggiate tre case a Misiliscemi: i residenti pronti alle ronde

Ladri in azione ieri a Misiliscemi, dove sono state saccheggiate tre abitazioni. I colpi sono stati messi a segno nella zona di Marausa, nelle vie Trappeto, Timpone e Bertini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri subito dopo la segnalazione dei residenti ed è partita la caccia ai malviventi.

Da una prima analisi, i tre furti porterebbero la stessa firma e potrebbe trattarsi della stessa banda organizzata che nei mesi scorsi aveva messo a segno in tutto l'hinterland trapanese una serie di altri colpi in abitazioni in pieno giorno, facendo razzie in varie abitazioni anche se erano dotate di sistemi di videosorveglianza.

Non è escluso che i ladri siano specialisti che agiscono in coordinazione e velocemente per poi fuggire con uno o più auto parcheggiate nelle vicinanze. Terrorizzati da quel che è successo, i residenti della zona hanno così deciso di organizzare delle ronde per dare una mano ai carabinieri.

