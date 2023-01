Incidente sul lavoro a Erice, operaio cade da un'impalcatura e finisce in ospedale

Sfiorata la tragedia stamane in via Filippo Corridoni a Erice. Ancora non è del tutto chiara la dinamica, ma improvvisamente stamane è crollato il ponteggio di un palazzo in manutenzione. Un ferito è stato trasportato immediatamente al vicino ospedale Sant'Antonio Abate: si è fratturato anca e gomito. Sul posto per i rilievi polizia e vigili urbani di Erice.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo era assieme ad un collega era sul ponteggio intento a smontare un ascensore. La struttura ha ceduto ed è precipitato di sotto. L'altro operaio invece non è caduto perché imbracato.

