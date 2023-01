Alcamo, incendiata la porta d'ingresso di un’abitazione

Incendiata la porta d'ingresso di un’abitazione ad Alcamo. Le fiamme sono divampate in via Ragona, una strada vicina al principale corso VI Aprile. L'intervento dei vigili del fuoco è riuscito ad evitare danni peggiori. Non ci sono stati feriti. La famiglia che abita è uscita dall’abitazione e si è messa in salvo. Pare che siano state trovate tracce di benzina. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.

