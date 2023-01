Matteo Messina Denaro in carcere all'Aquila: lì c'è anche Bagarella

Matteo Messina Denaro è sbarcato con un volo militare all’aeroporto di Pescara, già ieri sera. Poi è stato trasferito nel carcere dell’Aquila, una struttura di massima sicurezza.

Il supercarcere aquilano accoglie infatti reclusi in regime di 41 bis, il «carcere duro». All’Aquila sono stati ospitati detenuti di peso, condannati per reati di mafia, come Leoluca Bagarella - che sta scontando l’ergastolo per strage -, Raffaele Cutolo della nuova camorra organizzata, Francesco Schiavone detto Sandokan (esponente dei Casalesi), membri del clan palermitano dei Madonia e, in ultimo, Felice Maniero della cosiddetta Mala del Brenta, detto «faccia d’angelo», all’Aquila in regime di semilibertà. All’Aquila ha fatto tappa in alcune occasioni anche Totò Riina.

