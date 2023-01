Mazara, nuovo furto al playground sportivo: questa volta portati via due motori d'acqua

Furto di due motori d'acqua dal nuovo playground sportivo a Mazara del Vallo, ancora in fase di ultimazione. Il responsabile di cantiere dell’impresa che sta realizzando i lavori ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria. È il secondo furto che l’impresa subisce dall’avvio del cantiere nella struttura di via Belgio.Nei mesi scorsi era stato portato via l’impianto di climatizzazione dell’area spogliatoi.

Il Comune intanto ha già proceduto all’acquisto della videosorveglianza con un investimento di 12 mila euro. L’impianto sarà installato in settimana.

L'impianto polivalente potrà essere utilizzato per gli sport di squadra e sorge in un appezzamento di circa 2000 metri quadri, accanto alla scuola media Boscarino di Mazara del Vallo.

I lavori, finanziati per circa 600 mila euro dall’assessorato regionale alla Famiglia ed il cui progetto risale al 2018, sono in fase di ultimazione. Con un’altra procedura d’appalto verranno acquistate le attrezzature sportive. Il termine di consegna del Palatenda Playground sportivo è fissato per la fine del mese di marzo e da allora sarà fruibile.

