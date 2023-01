Donna trovata morta per overdose a Trapani: indagato il convivente

Trovata morta per overdose a Trapani, il suo convivente è finito nel registro degli indagati. Il corpo senza vita della donna era stato rinvenuto venerdì attorno a mezzogiorno dagli investigatori della squadra mobile in una abitazione della via dei Cedri, non molto lontano dalla questura.

Gli si erano presentati per un controllo dopo la denuncia della madre della vittima che da un paio di giorni non riusciva più a rintracciarla. Quando i poliziotti sono entrati nell'appartamento hanno fatto la macabra scoperta. La donna era deceduta da almeno 12 ore.

Dall'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale è emerso che a stroncarle la vita è stata una overdose di droga. La procura ha aperto un fascicolo, le indagini sono affidate alla squadra mobile. La salma è stata trasferita all’obitorio dove verrà eseguita l’autopsia per verificare se le cause del decesso siano quelle ipotizzate in prima battuta. In queste ore si sta provando a ricostruire quanto accaduto, capire che tipo di stupefacente abbia assunto e chi glielo abbia ceduto, se la donna soffrisse di qualche patologia. Bisogna capire anche se è morta subito o se poteva essere salvata se qualcuno l'avesse immediatamente portata in ospedale e quanto possa essere coinvolto il compagno della vittima.

Si cerca, infatti, di scoprire se a dare la dose letale sia stato proprio il fidanzato, anche perché non ha chiamato i soccorsi quando la compagna è stata colta da malore. Insomma, alcune delle risposte le darà l'esame autoptico, altre di sicuro dovrà darle l'uomo che sembra non essersi neppure reso conto di quanto era successo alla sua compagna.

Ora però è allarme. Se la morte fosse legata al tipo di stupefacente non si può escludere che si tratti di droga già in commercio. Potrebbe trattarsi anche di una partita tagliata male.

© Riproduzione riservata