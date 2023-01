Mareggiate a Trapani, al via i lavori per una diga di protezione: una svolta dopo quasi 20 anni

I lavori sono stati consegnati ieri e a breve partirà il cantiere per la realizzazione di una barriera permeabile soffolta. Buone nuove dunque per questo 2023 per la città di Trapani. Partiranno a breve i lavori per la realizzazione di una soffolta nella zona del litorale Nord, un'opera che la città capoluogo attende da 19 anni.

Della "diga" a protezione delle mareggiate si iniziò a parlare nel lontano 2004. La soffolta sarà posizionata a difesa della costa, con tutti i benefici che apporterà a tutto il tratto di litorale antistante le Mura di Tramontana, la Chiazza e la parte iniziale del lungomare Dante Alighieri. Si tratta di strutture modulari in cemento armato, posate e accostate sul fondale marino, lungo una linea continua, parallela al litorale e a distanza di almeno cento metri da esso, allo scopo di dissipare l’energia del moto ondoso, favorire lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno, in modo da limitare l'erosione delle coste.

Un tratto di mare quello interessato all'opera, che presto diventerà una baia dove potranno trovare ricovero le barche, si potrà fare canoa e tante altre attività marinare. E forse si potrà anche iniziare a parlare concretamente di ripascimento delle spiagge. Una zona che si appresta a cambiare volto con la soffolta che, dalla protezione della costa dalle mareggiate, potrebbe davvero aprire nuove prospettive per la città. Un'opera attesa da anni e che adesso si prepara a diventare realtà. I lavori sono stati consegnati ieri. E a breve partirà il cantiere.

