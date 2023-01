Lancia pietre da un cavalcavia, terrore a Campobello di Mazara: denunciato un uomo

Si era posizionato su un cavalcavia e non curante di quanto poteva accadere aveva iniziato a lanciare grosse pietre danneggiando ben sette automobili che stavano transitando per la strada sottostante.

È accaduto oggi attorno alle 14 a Campobello di Mazara. L'uomo è stato bloccato dai militari dell'arma della stazione di Campobello di Mazara dopo la chiamata giunta al 112 che avvertiva di quanto stava accadendo. Si tratta di un cittadino straniero incensurato, regolare sul territorio italiano.

L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e violenza e resistenza a PU. Giunto presso gli uffici del Comando Compagnia a Castelvetrano, l'uomo probabilmente non soddisfatto di quanto aveva appena fatto si è scagliato contro 3 militari procurando, ad ognuno di loro lievi lesioni per le quali è stato necessario l'intervento dei sanitari del locale nosocomio.

