Sub palermitano muore durante un'immersione a Valderice: fatale un malore

Un sub palermitano è morto mentre eseguiva una immersione. Al momento la causa sembrerebbe essere un improvviso malore. È accaduto stamane nelle acque di Bonagia, frazione balneare di Valderice.

La vittima si trovava a circa un miglio dal porto quando si è sentita male. Gli altri sub che erano con lui hanno dato immeditamente l'allarme. Nella zona sono intervenuti i militari della Guardia costiera, le forze dell'ordine e una ambulanza del 118. Quando il sub finalmente è stato portato al porto purtroppo non c ' era più niente da fare.

In aggiornamento

© Riproduzione riservata