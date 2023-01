Trapani, blitz della guardia di finanza: sequestrato pesce fresco senza tracciabilità

Operazione della guardia di Finanza di Trapani che ha effettuato un blitz al molo Ronciglio dove sono presenti commercianti di pesce al minuto.

I militari delle fiamme gialle hanno sequestrato 9 chili di prodotto fresco di varie specie, sprovvisto di tracciabilità. L’operazione è stata effettuata lo scorso 4 gennaio, ma la notizia è stata resa nota oggi. Nel mirino in particolare un rivenditore tunisino che non è riuscito a dimostrare la provenienza del pesce. Dopo il sequestro il prodotto è stato distrutto perché come ritenuto successivamente dall’Asp di Trapani, non “idoneo al consumo”.

Quello di Trapani è uno degli ultimi controlli effettuati in Sicilia sui prodotti alimentari durante le feste. Tra le situazioni più significative accertate, i Nas di Palermo hanno sequestrato presso un’azienda dolciaria della provincia di Agrigento, e peraltro stoccati in locali con gravi carenze igienico-strutturali ed autorizzative, 618 chili di prodotti dolciari: erano destinati alla commercializzazione, privi della documentazione attestante l'origine delle materie prime utilizzate. Sequestrati anche 213 chili di altri alimenti scaduti, per un valore complessivo di 14 mila euro.

