Investito da un'auto, muore dopo due settimane uno dei più noti barbieri di Marsala

Dopo due settimana di agonia, Marsala perde uno dei suoi più noti barbieri. Nino Scurti non ce l'ha fatta. Il 23 dicembre scorso era stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'uomo è caduto a terra, subendo gravi lesioni alle vertebre e alla schiena. Ricoverato d'urgenza a Palermo, questa mattina le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fino alla morte.

E su Facebook c'è già chi lo ricorda con dolore e cordoglio. "Nino Scurti se n’è andato - scrive Carlo Bertolino -. Non ce l’ha fatta. In tanti perdiamo un caro amico, Marsala perde un personaggio storico. Era un uomo semplice, garbato, positivo, di saldi principi e con una grande anima. Nella sua bottega da barbiere siamo passati in tantissimi: tre, forse quattro generazioni che si sono affidate alle sue mani sapienti. Tante piacevoli chiacchierate sulle vicende (a volte leggende) nostre e dei nostri cari, sugli eventi e gli accadimenti della città, sulla politica locale e nazionale, sui fatti di cronaca eppure mai, che io ricordi, pettegolezzi e malignità, mai niente che andasse oltre la garbata e affettuosa presa in giro di qualche amico o conoscente. Perché Nino era una persona per bene, buona".

E ancora: "Negli ultimi anni la nostra antica conoscenza si era consolidata in una buona amicizia saldamente basata su una reciproca stima. Mi piace ricordare la sua sorpresa e la gioia quando, senza preavviso gli portai il suo ritratto che avevo fatto a matita dopo che ripetutamente e a lungo aveva lodato i miei disegni che vedeva pubblicati nei social.

La sua scomparsa ci coglie di sorpresa e ci rende molto tristi".

