Marsala piange Giuseppe Monteleone, era il presidente della Cantina Birgi

Marsala piange la scomparsa di Giuseppe Monteleone, avvocato molto conosciuto nel Trapanese, presidente in carica della Cantina Birgi e sposato con la sorella del consigliere comunale Piergiorgio Giacalone.

Monteleone si è spento oggi a Palermo, dove era ricoverato in ospedale. Aveva 47 anni. Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Marsala, del sindaco Massimo Grillo e del presidente del consiglio comunale e di Enzo Sturiano: “Apprendiamo con grande tristezza della prematura scomparsa dell’avvocato Monteleone di cui abbiamo sempre apprezzato sia le doti umane che quelle di avvocato e di ottimo conduttore di una delle più importanti cooperative vitivinicole del nostro territorio - affermano Grillo e Sturiano –. In questo momento di granissimo dolore, siamo vicini alla moglie Arianna e ai due figli, Ludovica e Antonio nonché a tutti i suoi familiari fra cui Piergiorgio Giacalone, consigliere comunale”.

Anche su Facebook i messaggi di amici e conoscenti: "Ho avuto la fortuna di conoscere 15 anni fa Giuseppe quando assunsi la direzione della Coldiretti di Trapani - scrive Saverio Viola -. Giuseppe era il consulente legale della federazione e presidente dell'associazione olivicola. Nei tre anni di mia permanenza a Trapani non c'è stata una sola volta che l'abbia visto rabbuitato, qualunque cosa (bella o brutta) stesse accadendo. Ricorderò sempre quel sorriso che illuminava il suo viso sin dal momento in cui entrava in ufficio. Per me in quel periodo è stato un punto di riferimento fondamentale, un faro nelle situazioni più complicate, uno scrigno di competenza e saggezza che ha confortato, temperato e guidato ogni mia azione in quel periodo". O ancora, Mariangela Patti: "Ciao Peppino... la tua bontà d'animo e il tuo sorriso saranno sempre nei ricordi di chi ti ha incontrato nel suo cammino!".

