Ancora un incidente stradale a Marsala, due i feriti: anche un bimbo in ospedale

Ancora un incidente stradale a Marsala, città martoriata dai sinistri in questi ultimi giorni. Ci sono due feriti, un bambino e un uomo, nel sinistro avvenuto questa mattina in via Trapani.

Due le vetture coinvolte, una delle quali, una Lancia Ypsilon, che marciava in direzione Marsala, ha tamponato l'auto che la precedeva, a bordo della quale si trovava il bambino rimasto ferito a causa dell'impatto. Il piccolo e l'autista dall'auto che ha tamponato sono stati trasportati in ospedale, al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, ma per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

A Natale c'era stata la tragedia sulla strada statale 115, proprio nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, con due morti. Le vittime Giuseppe Rizzo, 60 anni, di Marsala e Hadj Sgair Mahjoub, 44 anni, tunisino.

Da una prima ricostruzione, due vetture si sarebbero scontrate frontalmente, mentre una terza coinvolta nella carambola si è capovolta ma senza conseguenze per la conducente rimasta miracolosamente illesa.

Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo. Per estrarre le persone dalle due vetture i pompieri sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori. I sanitari giunti sul posto hanno praticato il massaggio cardiaco ai due conducenti ma non sono riusciti a strapparli alla morte.

