Mazara, due macchine da cucire rubate in diocesi: le compra un'anziana di 87 anni, denunciata

I carabinieri di Mazara del Vallo hanno denunciato due persone, un pregiudicato mazarese di 35 anni e un’anziana donna di 87, per i reati, rispettivamente, di furto aggravato e ricettazione. L'inchiesta nasce dopo la denuncia di furto di due macchine da cucire Singer avvenuto in diocesi la sera del 25 dicembre. La visione delle immagini dagli impianti di videosorveglianza ha portato al pregiudicato mazarese che, quando sono arrivati i militari, si era già disfatto della refurtiva vendendola alla 87enne, che è stata denunciata per ricettazione.

