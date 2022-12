Castellammare del Golfo, lascia i domiciliari per andare dall'ex moglie: arrestato

Era a casa ai domiciliari con il braccialetto elettronico per avere perseguitato l’ex moglie. Per mesi ha reso impossibile la vita della donna. La notte di Natale l'uomo di 67 anni, di Castellammare del Golfo, ha lasciato l'abitazione, facendo scattare l’allarme. I carabinieri hanno trovato l’uomo che suonava insistentemente al campanello dell’abitazione dell’ex moglie, ad Alcamo, chiedendo di entrare. L'ex marito è stato riportato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

