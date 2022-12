I carabinieri di Mazara del Vallo hanno eseguito un provvedimento cautelare (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima) nei confronti di un mazarese con precedenti a suo carico, di 43 anni, per il reato di atti persecutori. Dalle indagini sono venute fuori le persecuzionio che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti della ex moglie.

