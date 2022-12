Mafia, definitiva la condanna a sei anni per l’ex sottosegretario Antonio D'Alì: andrà in carcere

Attorno alle 17,30, la Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo nei confronti dell'ex senatore e sottosegretario all'Interno, il trapanese Antonio D'Alì. Rigettato dagli ermellini, il ricorso della difesa.

La conferma della condanna a sei anni era stata chiesta già all'udienza dello scorso ottobre dal procuratore generale. Per l'ex senatore dovrebbe scattare l'ordine di carcerazione per l'espiazione della pena detentiva. D’Alì si andrà a costituire dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa confermata oggi dalla Cassazione. Lo si apprende da fonti della difesa.

