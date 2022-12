Rapina sul lungomare di Trapani, preso dopo inseguimento: si era nascosto dentro l'università

Aveva rapinato una persona sul lungomare Dante Alighieri, a Trapani, poi dopo il furto è riuscito a fuggire, dileguandosi dentro la recinzione della vicina Università. La vittima derubata nel tardo pomeriggio è una donna, il rapinatore è un giovane di Castellammare del Golfo in trasferta, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile in flagranza all'interno dell'Università di Trapani.

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. La vittima si trovava a passeggiare sul lungomare quando è stata avvicinata dall'uomo che pare gli ha portato via alcuni effetti personali. Scattato immediatamente l'allarme, sul posto sono arrivate le volanti della polizia.

Gli agenti a quel punto hanno inseguito l'uomo che aveva cercato di rifugiarsi all'interno del Polo didattico universitario che si trova proprio sul lungomare Dante Alighieri, per far perdere le tracce un tentativo il suo però andato a vuoto. Gli agenti infatti dopo averlo rincorso lo hanno bloccato e dopo averlo ammanettato lo hanno condotto in Questura.

