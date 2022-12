Salemi, incendio distrugge capannone della ditta edile Caradonna

Un incendio ha distrutto un capannone della ditta edile Caradonna in via Alberto Favara a Salemi. Le fiamme hanno divorato il materiale che si trovava depositato all’interno della struttura in acciaio di 800 metri quadri: cataste di legna per la produzione di pelle, due escavatori e un muletto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo. Il capannone è stato dichiarato inagibile. Sono in corso le indagini per accertare l’origine del rogo.

