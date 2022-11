Maltempo a Trapani, rimossi pannelli pericolanti da un palazzo

Maltempo anche a Trapani. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere alcuni pannelli in lamiera pericolanti, dovuti al vento, da un palazzo abbandonato di via Mancina, nella zona del centro storico del capoluogo. Nello stesso punto, qualche anno fa, era ospitato il tribunale.

La strada, nel corso delleore, è stata transennata per consentire ai pompieri, giunti con una squadra, di eseguire l'intervento a tutela della pubblica incolumità, insieme ad pattuglia degli agenti della polizia municipale. Si registrano pioggia e disagi anche in altri punti della provincia, tra Alcamo e Segesta, soprattutto per detriti sulle strade dovute alle forte piogge. Anche a Trapani fino alle 24 di oggi c'è allerta gialla, data ieri dalla protezione civile, per il forte maltempo che ha investito la Sicilia in queste ore.

Il governo regionale ha esteso ad altri quattro comuni del Trapanese lo stato di crisi e di emergenza, già dichiarato lo scorso 24 ottobre per numerose zone dell’Isola a causa dei danni provocati dal maltempo nei giorni 25, 26 e 30 settembre e l’1, 9 e 13 ottobre. Su proposta del dipartimento regionale di Protezione civile, la Giunta regionale ha esteso il provvedimento, della durata di sei mesi, ai comuni di Vita, Calatafimi Segesta e Salemi

