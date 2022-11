Castellammare del Golfo, ancora vietato l'uso dell'acqua per uso potabile: si attende l'Asp

Nei giorni scorsi il sindaco di Castellammare del golfo, Nicolò Rizzo, ha emanato un'ordinanza sindacale, a scopo cautelativo, in cui si vietava l'utilizzo di acqua per usi potabili in tutto il territorio del paese trapanese. Oggi, sulla pagina facebook del Comune, "L'informazione di Castellammare del golfo", un aggiornamento che lascia ben sperare: "Informo - scrive il primo cittadino - che abbiamo effettuato alcune prime analisi tramite laboratorio privato e da un primo controllo dei parametri di potabilità dell’acqua ci sarebbe un ritorno alla normalità.

Solo l'azienda sanitaria, però, può dare certezze sul superamento del problema. Dunque - conclude Rizzo - attendiamo il riscontro da parte dell'Asp che, tramite l'ufficio d'igiene, indicherà se è possibile revocare l'ordinanza di non potabilità dell'acqua. Non appena avremo certezze le comunicheremo immediatamente".

L'esame effettuato dal laboratorio privato, dunque, non consente di annullare l'ordinanza sindacale. Si attende, per avere l'ufficialità e per poter consentire l'utilizzo dell'acqua ad uso potabile agli abitanti di Castellammare il via libero da parte dell'Azienda Sanitaria.

