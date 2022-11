Trapani, sette arresti negli ultimi giorni per varie violazioni

Gli agenti della squadra mobile di Trapani, negli ultimi giorni, hanno arrestato sette persone, in esecuzione di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria.

Quattro persone sono finite in carcere in ottemperanza ad ordini di esecuzione, tre dei quali emessi dalla Procura della Repubblica di Trapani e uno da quella di Padova, nei confronti di soggetti condannati per delitti contro il patrimonio o riconducibili alla circolazione stradale. Tra di loro un cittadino di origine tunisina, condannato per furto, ricettazione e lesioni personali, già arrestato per la violazione di un divieto di reingresso e in attesa di espulsione presso il Cpr di contrada Milo.

Agli arresti domiciliari sono finiti altri tre soggetti con numerosi precedenti penali, destinatari di misure meno afflittive, aggravate a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, segnalate dal personale della Polizia di Stato.

© Riproduzione riservata