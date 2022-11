Marsala, mamma coraggio denuncia il figlio che la picchia per la droga: in carcere il 38enne

Una pensionata di 70 anni, ha denunciato le continue violenze subite dal figlio 38enne che, per procurarsi droga, l’avrebbe picchiata e minacciata da circa due mesi, estorcendole i soldi della pensione per comprare sostanze stupefacenti. I carabinieri di Marsala oggi hanno arrestato l’uomo in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip di Marsala.

Sottoposto agli arresti domiciliari ad inizio ottobre (dopo esser stato in carcere per aver commesso furti in abitazione), l’uomo è tornato a vivere nell’abitazione della madre che, nonostante la paura per precedenti aggressioni, lo ha accolto, confidando in un miglioramento. Ma secondo la ricostruzione degli inquirenti, ad ogni rifiuto di elargizione di denaro, sarebbero cominciate minacce di morte e aggressioni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato lo stesso marito della malcapitata, disoccupato, a farla desistere dalla denuncia per un ingiustificato timore di perdere i soldi derivanti dalla pensione di semi-invalidità del figlio. Nell’ultimo episodio di violenza il figlio avrebbe lanciato alla donna coltelli da cucina, e l’avrebbe picchiata.

