Abusi sessuali sulle pazienti, primario sotto processo a Marsala

Tre episodi di violenza sessuale vengono contestati al primario del reparto di Radiologia dell’ospedale «Abele Ajello» di Mazara del Vallo, Roberto Caravagljos, 60 anni, processato con rito abbreviato davanti al gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato.

Il medico avrebbe commesso gli abusi su donne che, tra marzo 2016 e giugno 2020, si erano recate all’ospedale di Mazara del Vallo per alcuni accertamenti diagnostici.

L’indagine, svolta dalla Squadra mobile di Trapani, è scattata a seguito della denuncia presentata da una delle tre vittime. Secondo l’accusa, il medico avrebbe toccato le parti intime delle pazienti.

L’Asp di Trapani è «responsabile civile». Il processo, che si svolge a porte chiuse, potrebbe concludersi con sentenza il prossimo primo dicembre. Le tre donne sono già state ascoltate in «incidente probatorio» dal giudice per le indagini preliminari.

© Riproduzione riservata