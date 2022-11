Castellammare, pericolo caduta massi sulla Statale 187: traffico a senso unico alternato

Pericolo caduta massi sulla Strada Statale 187, nei pressi dell'innesto con la SS113 e di Castellammare del Golfo. Alcuni blocchi di pietra nel pomeriggio di ieri si sono staccati dalla montagna e si sono riversati in strada, insieme a fango e detriti, tanto da rendere necessaria la chiusura del tratto tra il km 38 e il km 36. Per tutta la mattinata di oggi gli operatori dell'Anas hanno lavorato al ripristino e alla messa in sicurezza.

Gli automobilisti che procedevano in direzione Palermo hanno dovuto fare marcia indietro per poi immettersi a Buseto Palizzolo. Nel pomeriggio la situazione è stata in parte ripristinata, anche se resta il pericolo di caduta massi. Per tale ragione il traffico è stato riaperto provvisoriamente a senso unico alternato.

