Salemi, pregiudicato in carcere: deve scontare un pena di 4 anni e 8 mesi

I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato un pregiudicato, nato a Palermo e residente a Castelvetrano, classe '96. Il giovane, con numerosi precedenti a suo carico, in particolare contro il patrimonio, era stato denunciato per un furto in danno di una farmacia di Castelvetrano, nonché accusato di avere saccheggiato un appartamento a Campobello di Mazara. In entrambi i casi, i carabinieri sono risaliti a lui attraverso le testimonianze di alcuni cittadini e le immagini di videosorveglianza.

Nell’anno in corso è stato arrestato dai militari della Stazione di Salemi a seguito delle continue violazioni alla sorveglianza speciale, finendo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Adesso si aprono per lui nuovamente le porte del carcere Pietro Cerulli di Trapani, dove lo stesso dovrà scontare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione.

Stessa sorte è toccata ad un altro pregiudicato gambiano di 32 anni, senza fissa dimora, che pochi giorni fa si sarebbe reso responsabile di una violenta aggressione nei confronti dei carabinieri con un grosso bastone. Il 32enne, durante le operazioni di identificazione e conseguente espulsione dal territorio dello Stato, si sarebbe scagliato contro i militari con un grosso bastone, venendo bloccato dai carabinieri che, tuttavia, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite, fortunatamente lievi, inferte dallo straniero. A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida l'uomo è stato ristretto presso il carcere di Trapani.

