La campagna #Risparmialacqua fa tappa a Trapani

Tappa in piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, del "road show" della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione #Risparmialacqua, voluta dalla Regione Siciliana sull'uso consapevole delle risorse idriche. Lunedì e martedì prossimi, dalle 10 alle 18, sosterà un 'truck' all’interno del quale sarà possibile fruire di tecnologia VR e schermi touch dove si potranno ottenere ulteriori informazioni sul risparmio idrico e fare giochi a tema. Protagoniste saranno anche le scuole che possono partecipare inviando una mail al dipartimento regionale dell’Acqua e dei rifiuti: risparmialacqua@gmail.com . La campagna è partita da Palermo lo scorso 13 ottobre, passando finora per Catania, Messina, Ragusa, Enna, Caltanisetta e Agrigento: nelle principali piazze delle città siciliane sono state coinvolti finora oltre 12mila tra studenti e cittadini. Ultimo appuntamento il 24-25 novembre in piazza Sgarlata, a Siracusa.

