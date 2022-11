Marsala, tre auto a fuoco in due incendi: indagini

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marsala dopo una serie di incendi di autovetture avvenute la scorsa notte nella zona di via Del Fante e nella zona di Salinella.

I Carabinieri sono intervenuti assieme a personale dei Vigili del Fuoco constatando l'origine dolosa di almeno uno dei due incendi.

Naturalmente sale la preoccupazione nella città lilibetana dopo questi incendi. Distrutte tre automobili, in due diversi incendi avvenuti a distanza di 30 minuti l'uno dall'altro.

Il primo incendio in via Del Fante, distrutte due auto. Nessun dubbio sull'origine dolosa del rogo, la prima auto incendiata, oltre ad avere il vetro rotto si è messa in moto da solo dopo aver preso fuoco e ha coinvolto una seconda auto, anche questa avvolta dalle fiamme. La terza auto incendiata si trovava parcheggiata nella zona di Salinella. Paura fra i residenti dei palazzi vicine alle quali erano posteggiate le auto

© Riproduzione riservata