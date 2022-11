Addio ad Antonino Bellezza, storico pasticcere di Trapani

Se ne va a Trapani un personaggio molto amato: Antonino Bellezza, 63 anni, pasticcere con una lunga tradizione di famiglia, Tonino così come veniva chiamato in città, si è spento nella notte dopo una lunga malattia che lo aveva colpito già da molti anni.

Con l’attività “Michele Bellezza”, nome del padre, poi dato al figlio anche lui rimasto nell'ambito enogastronomico, oggi apprezzato chef e aperta nel lontano 1954, Tonino si era fatto amare da tutta la città e anche oltre per le sue specialità di pasticceria.

Il laboratorio di via San Pietro, nel cuore del centro storico, oggi gestito dal fratello Paolo, è ancora luogo frequentatissimo da trapanesi e turisti golosi delle sue prelibatezze dolciarie. Anche Tonino, era rimasto nell’ambito della pasticceria aprendo un suo locale in una traversa della centralissima via Fardella.

I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Pietro a Trapani alle 15 di lunedì 21. Domani 19, nella tarda mattinata sarà possibile dare l’ultimo saluto a Tonino presso la sala del commiato di Dolce Gestione e Servizi via Marsala Trapani di fronte il passaggio a livello. Tra i messaggi di cordoglio alla famiglia Bellezza sui social quello di Salvatore Adragna - “Sentite Condoglianze Famiglia Bellezza. Rip.Zio Tonino Bellezza”.

