Bambini in ospedale dopo la mensa, i Nas in una scuola di Trapani

Stamane i carabinieri del Nas e della compagnia di Trapani sono intervenuti presso l'istituto comprensivo Nunzio Nasi (plesso Don Milani) per far luce sulla vicenda che ha coinvolto una decina di bambini, che usufruiscono del servizio mensa e sono finiti in ospedale dopo aver terminato il pasto giornaliero.

I fatti si sono verificati il 15 novembre scorso. Nausea, vomito, cefalea e crampi allo stomaco erano stati i sintomi avvertiti da 12 bambini che frequentano la stessa classe dello stesso plesso scolastico, a Trapani. I bambini finirono tutti al pronto soccorso accompagnati dai genitori, informati nel frattempo dalla dirigenza dell’istituto.

Il sospetto è che gli alunni abbiano mangiato cibo avariato. Per due di loro la diagnosi era stata quella di una intossicazione alimentare. Dopo aver ricevuto una prima assistenza sanitaria nell’area di emergenza del Sant’Antonio Abate i piccoli sono stati trasferiti al reparto di pediatria per essere sottoposti ad accertamenti più approfonditi. Sembra anche che una bambina abbia avuto una forte reazione allergica. Stamane il sopralluogo del Nas.

