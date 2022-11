Marsala, cade dalla moto e sbatte la testa sull'asfalto: morto un 62enne

Intorno alle 22.30 di ieri sera, un passante ha notato la presenza di un corpo sul lungomare Mediterraneo a Marsala e ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine e i soccorsi. L'uomo era riverso a terra nei pressi del litorale Florio, vicino la pescheria Parrinello. Accanto a lui uno scooter e un casco. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo la segnalazione, non hanno potuto far altro che constatare la morte.

Si tratta di un uomo di 62 anni residente in Germania da tempo per motivi di lavoro. Non è stato facile risalire alla sua identità poiché l'uomo non aveva con sé alcun documento. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri il 62enne è caduto sbattendo violentemente la testa sull'asfalto.

