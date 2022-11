Incidente nella galleria di Fulgatore sulla Palermo-Trapani: due feriti e traffico bloccato

Un incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A29 Palermo - Mazara del Vallo, sul tratto della diramazione verso Trapani, all'interno della galleria di Fulgatore. Due auto procedevano da Trapani verso Palermo e, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate all'interno della galleria Fumosa. Una vettura è cappottata, entrambe sono andate distrutte. All'interno degli abitacoli due persone che sono rimaste ferite.

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e la polizia stradale. I due sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. La Polstrada ha invece eseguito tutti i rilievi del caso e gestito il traffico. Inevitabilmente, con i mezzi che hanno invaso l'intera carreggiata, si sono formate lunghe file di auto e si è dovuto attendere che venissero tolte le auto incidentate.

Le condizioni dei feriti che sono stati trasportati in ospedale non desterebbero preoccupazione.

