Paura a Marsala, tenta di rapire una bimba all'uscita da scuola

Il fatto è accaduto lo scorso 27 ottobre, ma la notizia è filtrata solo in queste ore. A Marsala ieri è stato denunciato un tentativo di rapimento di una minorenne. Al momento ci sono indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia. Naturalmente l'episodio ha scosso in modo particolare i genitori dei giovani studenti della scuola marsalese dove si è verificato il fatto.

Dal racconto fornito ai militari dell’Arma da una mamma, la figlia, appena di 11 anni, il 27 ottobre scorso, all'uscita dell'istituto scolastico frequentato, la scuola media Mazzini, è stata avvicinata da uno sconosciuto che avrebbe tentato di convincerla a seguirla asserendo che il padre non si era potuto recare a prenderla per portarla a casa.

L'uomo è stato piuttosto insistente ma la ragazzina ha deciso di non accogliere il suo invito ed è riuscita ad allontanarsi dalla piazza Francesco Pizzo. Ad oggi resta ignoto l’autore di quello che sembra essere un vero e proprio tentativo di rapimento. Naturalmente i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti ed arrivare ad individuare l'uomo. Intanto però, è stata attivata una particolare vigilanza attorno alla scuola Mazzini e in tutte le scuole marsalesi dove cresce la preoccupazione di molte famiglie.

© Riproduzione riservata