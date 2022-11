Rissa in centro a Trapani, paura fra i passanti: polizia in azione a piazza Vittorio Emanuele

Qualche commento un po' sopra le righe e in men che non si dica ne è nata una furibonda lite. Protagonisti: il titolare originario del Bangladesh di un mini-market e un extracomunitario. È accaduto nel pomeriggio a Trapani nella centralissima piazza Vittorio Emanuele.

Qualcuno che ha assistito al fatto, ha subito allertato il 113 e sul posto è arrivata polizia che ha scongiurato che la situazione potesse degenerare facendo rientrare la situazione nella normalità.

Dalle scarne notizie che si hanno un extracomunitario avrebbe iniziato ad infastidire il commerciante, facendosi sempre più minaccioso. A quel punto qualcuno dei presenti, vista la situazione, ha ritenuto opportuno chiedere l’intervento della polizia.

In piazza Vittorio Emanuele sono giunte tre pattuglie degli agenti della Squadra Volante impegnati nei servizi di controllo del territorio per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità come scippi, furti e rapine.

Alla vista degli agenti, però, l’extracomunitario si è dato alla fuga, riuscendo a fare perdere le proprie tracce. I poliziotti lo hanno cercato anche all’interno della stazione ferroviaria, controllando pure tra i binari. Dell'extracomunitario nemmeno l’ombra. Gli agenti della Volante hanno ascoltato il titolare dell’attività commerciale alla ricerca di elementi possano portarli sulle tracce dell’extracomunitario.

