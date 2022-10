Trapani, un comitato spontaneo per la radioterapia al «Sant’Antonio Abate»

In occasione di «Ottobre rosa», mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, a Trapani è stato costituito il Comitato spontaneo per la realizzazione della radioterapia presso l’ospedale «Sant’Antonio Abate». L’iniziativa nasce dalle donne e dallo sport. Molte donne che praticano il tennis, appartenenti ai circoli di Trapani-Milo, Rocco Ricevuto, Valderice e Paceco, hanno annunciato di avviare iniziative concrete per potere giungere anche a Trapani all’apertura della Radioterapia, un servizio che le strutture sanitarie della città, ancora oggi, non hanno.

A distanza di ben 13 anni dalla petizione popolare con la quale venne chiesto al governo regionale e alle autorità sanitarie di istituire con urgenza il reparto all’ospedale «Sant’Antonio Abate», oltre che a Mazara del Vallo, ancora non è stato realizzato nulla e dell’argomento non si dibatte più. «Non si comprendono infatti ancora oggi le ragioni del perché il progetto avviato si sia arrestato e dove siano finiti i fondi stanziati», s’interrogano i promotori del comitato.

© Riproduzione riservata