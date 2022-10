Marsala, infarto fulminante per un pasticciere di Palermo trovato morto in auto a 35 anni

Entra al bar per un caffè, poi il malore. È stato stroncato da un infarto dentro la sua auto Giovanni La Barbera, un pasticciere palermitano di 35 anni che viveva a Marsala.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi (26 ottobre) in via Salemi, a pochi passi dal locale da cui l'uomo era appena uscito. Un passante ha notato l'uomo privo di sensi all'interno di un suv blu e ha chiamato i soccorsi. Sul posto polizia, carabinieri e un'ambulanza del 188. I medici hanno tentato di prestare i primi soccorsi ma per lui non c'era più nulla da fare.

Il traffico è rimasto bloccato in tutta la zona ed è stata presidiata per alcune ore dalle forze dell'ordine. La Barbera era sposato con una donna di Marsala ed aveva tre figli.

