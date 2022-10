Inchiesta sui rifiuti, acquisiti documenti alla Trapani Servizi e al Comune

Disposta dalla Procura di Trapani, l’acquisizione di documenti presso il Comune del capoluogo e la Trapani Servizi, la società mista che si occupa della gestione dei rifiuti.

L'indagine è stata affidata ai carabinieri che ieri si sono presentati negli uffici dell’amministrazione comunale e della società con un ordine di esibizione e consegna di atti. Quindi nessuna perquisizione.

Dalle notizie che vengono fuori sembra che l’indagine della Procura riguardi l’incarico conferito a Carlo Guarnotta, direttore generale di Trapani Servizi. Un ruolo nel quale Guarnotta transitò dopo essere stato anche dirigente presso il Comune di Trapani. L’indagine riguarderebbe anche un altro ex dirigente del Comune, oggi in pensione.

Non è escluso che l’attenzione degli investigatori possa interessare anche altri personaggi della politica e della pubblica amministrazione trapanese. Tutte le posizioni sono al momento al vaglio degli investigatori. In atto non ci sarebbero iscrizioni nel registro degli indagati.

© Riproduzione riservata