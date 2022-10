In fiamme una casa ad Alcamo, famiglia evacuata: una persona intossicata

Una famiglia evacuata e una persona colta da malore e soccorsa dal «118». È il bilancio di un incendio divampato nel tardo pomeriggio in un’abitazione privata in contrada Palma, nella periferia nord di Alcamo.

Si tratta di una zona rurale dove si trovano numerosi edifici tra cui anche una nota sala banchetti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre si è alzato un denso fumo nero, molto visibile da gran parte della città e da quanti si trovavano a percorrere, con i rispettivi veicoli, i suddetti tratti stradali. Sul posto sono giunti anche la Polizia municipale, squadre di Protezione civile, Croce Rossa e un’autobotte comunale per dare manforte all’intervento di spegnimento del fuoco. Da chiarire, intanto, la causa e il punto da cui ha avuto origine il rogo.

