Vendeva carburante alterato, denuncia e sequestro a Castellammare del Golfo

Carburante "alterato" venduto in una pompa di benzina a Castellammare del Golfo. Lo ha scoperto la guardia di finanza che ha denunciato i titolare e sequestrato il carburante.

Nel corso di alcuni controlli i finanzieri avevano prelevato campioni di benzina e gasolio commercializzati per verificare la conformità rispetto alle caratteristiche previste dalla legge. Dalle analisi è emersa la mancanza dei requisiti minimi previsti, "in riferimento al punto di infiammabilità del prodotto petrolifero commercializzato - si legge nella nota delle fiamme gialle -, da parte di un distributore di Castellammare del Golfo, carenza che rendeva non conforme, per le finalità di autotrazione, il prodotto".

Il titolare della pompa di benzina è stato deferito alla Procura con l'accusa di frode in commercio e, per impedire l’ulteriore vendita del prodotto, è stata anche sequestrata la cisterna interrata e il carburante che conteneva: 3.167 litri.

Inoltre è stata contestata l’omessa comunicazione al ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante, un obbligo che ha lo scopo di migliorare l’informazione al consumatore, favorendo il confronto fra i prezzi praticati dai diversi impianti.

L'operazione di Castellammare del Golfo rientra in una serie di controlli effettuati dalla compagnia di Alcamo per individuare possibili frodi nel settore delle accise.

© Riproduzione riservata