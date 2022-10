Trapani, arrestati sette migranti tunisini per violazione del divieto di reingresso

Gli agenti della squadra mobile di Trapani hanno arrestato sette cittadini stranieri. Sono tutti di nazionalità tunisina, alcuni di loro sono stati rintracciati e soccorsi al largo delle coste trapanesi. Tutti erano destinatari di divieti di reingresso. I tunisini sono stati individuati nonostante i numerosi «alias» forniti, la polizia parla di estenuanti procedure di identificazione. Per alcuni di loro è stato disposto il trattenimento in attesa dei provvedimenti di espulsione. Uno dei sette migranti è stato arrestato a seguito di condanna definitiva per resistenza a pubblico ufficiale.

